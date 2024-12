Pugno Milan, retroscena da non credere! La rivelazione di Gentile, notizia clamorosa

Pugno Milan, l’attuale attaccante classe 2006 della Juve è stato ad un passo dai rossoneri: la rivelazione di Gentile, suo ex allenatore

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Mario Gentile, ex allenatore di Diego Pugno, attaccante classe 2006 della Juve, ha svelato un clamoroso retroscena sul Milan:

Pugno sembrava a un passo dal Milan e poi la scelta della Juve: ci racconti cosa è successo?

«Il Covid ha interrotto la stagione in cui il Borgaro con Diego avrebbe potuto fare molto bene. L’anno seguente lui aveva il braccio ingessato e non ho potuto utilizzarlo per un po’ di partite, ma quando hanno riaperto per amichevoli e tornei, il direttore mi disse che Diego sarebbe andato con i 2005 per una partita. Pugno giocò un tempo con noi, si fece la doccia e andò a giocare con l’altro gruppo e in quella partita c’era anche un osservatore del Milan. Quest’ultimo lo notò e lo portò a Milano per un provino. Il Milan manifestò subito la volontà di prenderlo: avevano già stabilito il convitto e i genitori erano già andati a Milano con il ragazzo. Quando stava per arrivare la notizia che il Milan avrebbe preso un giocatore del Borgaro, gli osservatori della Juve vennero anche loro agli allenamenti e dissero: “Questo giocatore lo dobbiamo prendere noi”. Mi chiesero, così come anche il Borgaro, di parlare con Diego per convincerlo ad andare alla Juve. Io parlai al ragazzo per fargli capire che, dato l’interesse della Juve, sarebbe rimasto più vicino a casa, non sarebbe andato in un convitto, e che si trattava di una grande società così come il Milan. Il ragazzo poi venne da me e disse: “Ho scelto la Juve” e io ero molto contento».

