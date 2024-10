Probabili formazioni Milan Udinese: Fonseca cambia tutto, rossoneri rivoluzionati

Probabili formazioni Milan Udinese: Paulo Fonseca prepara la rivoluzione in vista della sfida di oggi pomeriggio

Paulo Fonseca è pronto a rivoluzionare il Milan in vista della sfida odierna contro l’Udinese a San Siro (calcio d’inizio alle ore 18). In difesa torna Thiaw con Terracciano a sinistra, davanti Leao va in panchina con Okafor a sinistra, Chukwueze a destra e Pulisic trequartista dietro Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Ekkelenkamp; Lucca. All. Runjaic.