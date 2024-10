Probabili formazioni Fiorentina Milan: Fonseca ha le idee chiare, scelta sorprendente in difesa. Pavlovic va ancora in difesa

Probabili formazioni Fiorentina Milan: Paulo Fonseca ha le idee chiare in vista della sfida di questa sera al Franchi e valida per la settima giornata di Serie A. Il tecnico è pronto a confermare la squadra delle ultime uscite: in difesa tocca ancora a Gabbia-Tomori con Pavlovic in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Bove; Kean. Allenatore: Palladino.

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Morata, Abraham. Allenatore: Fonseca.