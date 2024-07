Le prime novità tecnico-tattiche del nuovo Milan di Fonseca nel dettaglio. Ecco cosa ha portato il tecnico in rossonero

Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Milan, sta lavorando da poco tempo come nuovo tecnico della prima squadra rossonera ma ha già introdotto alcune significative novità tecnico-tattiche durante le prime amichevoli estive in preparazione della stagione 2024-2025. Il tecnico portoghese, reduce dalle esperienze con lo Shakhtar Donetsk e il Lille, ha mostrato una maggiore maturità e varietà tattica rispetto al suo periodo alla Roma.

Moduli di gioco

Fonseca ha subito implementato due principali moduli di gioco: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Questi sistemi erano già noti ai rossoneri ma l’allenatore portoghese ha apportato alcune modifiche per adattarli meglio alle caratteristiche della rosa attuale. Il 4-3-3 mira a sfruttare la velocità e la tecnica degli esterni d’attacco, mentre il 4-2-3-1 consente una maggiore solidità difensiva con due centrocampisti di copertura davanti alla difesa​.

Pressing e gioco di posizione

Una delle principali innovazioni tattiche riguarda l’intensità del pressing e il gioco di posizione. Fonseca ha enfatizzato un pressing alto e coordinato, volto a recuperare palla rapidamente e a mantenere la squadra compatta. Durante le prime amichevoli, si è visto un Milan molto aggressivo nella fase di non possesso, con movimenti sincronizzati per chiudere le linee di passaggio avversarie​.

Fluidità in attacco

In fase offensiva, Fonseca ha introdotto una maggiore fluidità nei movimenti degli attaccanti. Gli esterni hanno il compito di accentrarsi per creare spazio per i terzini che avanzano, mentre il centravanti spesso arretra per combinare con i centrocampisti e creare superiorità numerica nella zona centrale del campo. Questa dinamica è stata visibile soprattutto nella partita contro il Rapid Vienna, dove il Milan ha mostrato buone trame di gioco nonostante il risultato di 1-1​.

Prime impressioni dalle amichevoli

Le prime amichevoli hanno fornito indicazioni incoraggianti. Contro il Rapid Vienna, il Milan ha mostrato una buona organizzazione e una chiara identità tattica. Nella tournée americana, il Milan affronterà avversari di alto livello come Manchester City, Real Madrid e Barcellona, test fondamentali per valutare la competitività della squadra in vista della nuova stagione​.

Percezione del Milan nella lotta Scudetto e marcatore XXL

Con l’arrivo di Fonseca, le aspettative sul Milan sono elevate, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. La squadra rossonera è vista come una delle principali contendenti per lo Scudetto, insieme a squadre come Inter, Juventus e Napoli. Le quote dei bookmakers riflettono questa percezione, con il Milan spesso indicato tra le prime tre favorite per la vittoria del campionato​​.

Uno degli aspetti più interessanti per i tifosi e gli scommettitori riguarda le scommesse sul marcatore xxl. In tal senso, gli utenti dovranno indovinare il marcatore in un match e potranno vincere anche nel caso in cui a segnare fosse il calciatore che sostituisce a gara in corso il suo collega precedentemente scelto. Con la potenza di fuoco dell’attacco rossonero, diversi giocatori del Milan sono particolarmente adatti a questo tipo di scommessa.

Giocatori come Christian Pulisic, Rafael Leão e il neo-acquisto Álvaro Morata sono noti per la loro abilità nel trovare la rete con frequenza. Le prime amichevoli hanno mostrato un Milan capace di creare molte occasioni da gol, grazie alla fluidità offensiva introdotta da Fonseca. Questa predisposizione darà sicuramente soddisfazione a chi segue il Milan​.