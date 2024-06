Gudmundsson Milan, Pradè RIVELA: «Volevamo prenderlo a gennaio, ma…». Le parole direttore sportivo della Fiorentina

Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa della trattativa avvenuta a gennaio con Gudmundsson, obiettivo del mercato Milan. Ecco le parole del direttore sportivo della Fiorentina:

PAROLE – «Il mercato di gennaio è molto difficile, particolarissimo. Chi ha i giocatori forti se li tiene, noi ne abbiamo puntato uno, principalmente: è stata una trattativa lunghissima. Però non ci è stato venduto, parlo di Gudmundsson. Abbiamo preso Faraoni e Belotti, sembrava fossero qui da tantissimo tempo: li voglio ringraziare, oltre che calciatori abbiamo messo dentro due uomini. Potevamo portare a termine altre trattative ma non era quello che volevamo. Due calciatori ci piacevano da morire: uno Gudmundsson, l’altro Zaccagni. Ma non era percorribile».