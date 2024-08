Pobega via dal Milan: LASCIA i rossoneri ma RESTA in Serie A, cosa filtra sul futuro del centrocampista

Pobega è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva di mercato. Tuttavia può restare in Serie A

Svolta per il futuro. Pobega è tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan in questa sessione estiva di mercato. Tuttavia può restare in Serie A:

come riportato da Nicolò Schira su di lui sono vigili anche Genoa e Fiorentina, ma nelle ultime ore che è il Bologna il club assolutamente in pole per lui. D’altronde, gli darebbe la possibilità di giocare ancora la Champions League. Secondo l’esperto di mercato, Sartori ha avanzato al Milan un’offerta di prestito con opzione d’acquisto. Il Diavolo ha aperto, voglioso di trovare una soluzione soddisfacente al prodotto del suo vivaio. Le prossime ore potranno essere decisive nella trattativa in corso.