Pobega Milan, TRE club di Serie A sul centrocampista: il Diavolo ha già DECISO il suo futuro, i dettagli

Nicolò Schira ha fornito un aggiornamento per quanto riguarda il futuro di Pobega. Il calciomercato Milan ha differenti squadre che hanno mostrato interesse per il centrocampista tra cui Genoa, Bologna e Fiorentina.

PAROLE – «Genoa , Bologna e Fiorentina hanno mostrato interesse per il centrocampista del Milan Tommaso Pobega , che potrebbe andarsene dal Milan . L’allenatore Fonseca non lo ha convocato per la partita contro il Torino».