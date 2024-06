Pobega può lasciare il Milan: aumenta il PRESSING di questo club di Serie A. ULTIME

Pobega può lasciare il Milan: aumenta il PRESSING di questo club di Serie A. Le ULTIME sul futuro del centrocampista

Quella appena conclusa potrebbe essere stata l’ultima stagione in maglia rossonera per Tommaso Pobega. Il centrocampista del Milan è infatti finito nel mirino in particolare di un club di Serie A.

Si tratta della Fiorentina che, proprio in questi ultimi giorni, starebbe pensando concretamente a lui per rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione. L’interesse è confermato, scrive Tuttosport.