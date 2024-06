Pobega Milan: interesse di due club di Serie A, la possibile DECISIONE dei rossoneri sul futuro

Il calciomercato Milan ha tanti esuberi da piazzare. Tra questi potrebbe esserci Tommaso Pobega che piace a due club di Serie A

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan, ma in casa rossonera sanno bene che sarà un’estate molto calda anche sul fronte delle cessioni perché ci sono diversi esuberi da piazzare.

Tra questi, come riportato da Tuttosport potrebbe esserci anche Tommaso Pobega. Piace a Torino e Fiorentina. Tuttavia può essere utile al club rossonero per la lista UEFA, e per questo non è da escludere anche una sua eventuale permanenza.