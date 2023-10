Pioli a Milan TV: «Se giochiamo in un certo modo possiamo essere al livello del Psg»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Milan TV dopo la sconfitta dei rossoneri contro il Psg. Le dichiarazioni

PAROLE – «La partita è facile da analizzare, perché fino al 53′ l’abbiamo fatta nel modo in cui volevamo. Abbiamo commesso un errore e loro ci hanno punito con un grande campione. Lasciando poi spazi ad avversari così veloci siamo andati in difficoltà. Per la prossima partita dobbiamo portarci dietro la consapevolezza che se giochiamo in un certo modo possiamo essere al livello loro. Potevamo creare l’occasione da gol col passaggio, col tiro, ma non ci siamo riusciti. Sconfitta del Newcastle? Lo speravo, ma siamo noi che dobbiamo fare meglio ora».