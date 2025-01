Pioli Milan, messaggio d’amore: «Non mi sembrava giusto allenare in Italia, ho rifiutato queste offerte». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Pioli ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan. Di seguito le sue parole sul periodo post club rossonero.

OFFERTE DOPO L’ADDIO AL MILAN – «Tre. La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Ma dopo la splendida avventura al Milan, non mi sembrava giusto allenare in Italia. Avrei lottato per lo scudetto? Credo di si…».