Pioli Milan, Juric lo cita in conferenza stampa! Il paragone non lascia dubbi

Pioli Milan, Ivan Juric, tecnico della Roma, lo ha citato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino: le dichiarazioni

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Torino.

PARTITA DELICATA – «C’è stato un crollo emotivo dal mio punto di vista. Penso che dopo 40 giorni di un buon lavoro mi aspettavo grande passione davanti. Ma c’è stato un crollo totale che da un senso può essere tradotto anche in un crollo positivo. Se raccogliamo ciò che è successo in maniera positiva, possiamo prendere la strada giusta. Può essere una svolta come lo è stato per il Milan quando ha preso 5 gol dall’Atalanta con Pioli. Lui disse che aveva capito le cose e che hanno iniziato a lavorare in maniera giusta».

LA CONFERENZA STAMPA DI JURIC