Pioli Milan, Ibrahimovic lo congeda così: «Quello che ha fatto rimane. Merita tutti i complimenti che ha avuto»

Zlatan Ibrahimovic, braccio destro di Cardinale al Milan, manda un messaggio a Stefano Pioli dopo l’esonero dalla panchina rossonera

Intervenuto in conferenza stampa nella giornata di oggi, nell’annunciare l’arrivo di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha voluto ringraziare Stefano Pioli per il lavoro svolto in questi anni.

RINGRAZIAMENTO A PIOLI – «Voglio dire grazie a Pioli per quello che ha fatto al Milan da parte della società, della proprietà. Quello che ha fatto al Milan rimane. Merita tutti i complimenti che ha avuto e che avrà».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI IBRAHIMOVIC.