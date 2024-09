Pioli Milan, Di Gennaro BACCHETTA i rossoneri: «Se decidi di cambiarlo non puoi PRENDERE Fonseca, ecco perchè»

Pioli-Milan, Di Gennaro, noto opinionista, bacchetta i rossoneri per aver scelto Fonseca come sostituto dell’emiliano

Intervistato da Tuttosport, Di Gennaro ha dichiarato:

PAROLE – «Se cambi Pioli vuoi alzare il livello competitivo, ma Fonseca, che è un tecnico bravo, non è un top. Mi sembra che il Milan sia rimasto lì come standard di allenatore. Fonseca poi, che alla Roma aveva lavorato bene, con la squadra che giocava un buon calcio, ha trovato delle difficoltà in tutti i sensi. Venezia a parte l’inizio di campionato non è decollato, mentre il Liverpool contro il Milan, a parte i primi 15 minuti, ha fatto quello che voleva. Secondo me la rosa del Milan è una buona rosa, ma l’obiettivo attuale è quello di vincere, o quantomeno di competere per vincere».