Pioli Milan, l’appunto di Fonseca in conferenza stampa non è passato inosservato: che stoccata all’ex tecnico!

Pioli Milan, non è passato inosservato l’appunto di Paulo Fonseca all’ex tecnico sul diverso modo di giocare della squadra

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, non è passato inosservato ieri l’appunto di Paulo Fonseca in conferenza stampa a Stefano Pioli sul diverso modo di giocare del suo Milan rispetto a quello del tecnico emiliano.

L’ex Roma ha ammesso di aver capito che la transizione tattica richiesta ha bisogno di più tempo per essere recepita dalla squadra: in Arabia qualcuno avrà sicuramente preso nota.