Pioli, che ESORDIO per l’ex Milan in Arabia Saudita! Battuto 3-0 l’Al Ettifaq di Gerrard – FOTO

Pioli, che esordio per l’ex Milan in Arabia Saudita: il suo Al Nassr batte 3-0 l’Al Effitaq di Steven Gerrard nella prima uscita del tecnico

Grandissimo esordio per Stefano Pioli, ex Milan, nella sua nuova avventura all‘Al Nassr in Arabia Saudita. Il tecnico emiliano ha infatti sconfitto per 3-0 l’Al Effitaq di Steven Gerrard.

What a start for Stefano #Pioli on #AlNassr’s bench! He has won 3-0 against Al Ettifaq. The Saudi Fans already singing “Pioli is on fire” tonight pic.twitter.com/zzIe9VW7wu — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 20, 2024

In gol anche Cristiano Ronaldo.