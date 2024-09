Pioli, piovono CONFERME! Può prendere il SUO posto, contatti AVANZATISSIMI tra le parti

Pioli, piovono conferme sul futuro dell’ex tecnico del Milan: contatti avanzatissimi con l’Al Nassr, può prendere il suo posto

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha confermato l’accordo vicinissimo tra Stefano Pioli, ex Milan, e l’Al Nassr. Le ultime:

PAROLE – «Trattative in corso tra l’Al Nassr e Stefano Pioli come nuovo allenatore. Dopo il fallimento dell’accordo con l’Al Ittihad, Pioli è il principale candidato nel caso in cui l’Al Nassr decidesse di licenziare Luis Castro».