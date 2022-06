Pioli esalta Tonali «Il primo anno è sofferto, quest’anno è stato super»

Stefano Pioli ha sottolineato la grande crescita di Sandro Tonali, autore di un campionato straordinario: le sue parole

Stefano Pioli ha parlato così di Sandro Tonali al The Athletic:

«Se pensiamo a Sandro l’anno scorso è stata la sua prima esperienza in un grande club. C’era più pressione da gestire. Ci saranno momenti in cui non sarai al massimo della forma. L’anno scorso ha sofferto molto. Poi, un anno dopo, abbiamo visto il vero Tonali».

