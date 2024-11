Pezzella Milan, è lui l’ultima idea per il vice Theo Hernandez! Spunta il clamoroso retroscena

Pezzella Milan, il terzino dell’Empoli è la nuova idea per il ruolo di vice Theo Hernandez: spunta il clamoroso retroscena

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan di gennaio è spuntato un nuovo profilo per il ruolo di terzino sinistro.

Vice Theo, nel casting dei pretendenti per gennaio c’è pure Giuseppe Pezzella dell’Empoli. Il laterale mancino farà visita al Milan con il suo Empoli, un’occasione in più per mettersi in mostra, anche se gli uomini mercato rossoneri lo conoscono da tempo, dato che era stato nell’orbita del Diavolo prima di accasarsi allora all’Atalanta.