Pescara Milan Futuro, torna in campo la squadra di Bonera: novità e situazione dei rossoneri dopo aver riposato nell’ultimo weekend

Questa sera il Milan Futuro tornerà in campo per affrontare il Pescara nel recupero della nona giornata di Serie C. Ecco la situazione della squadra di Bonera svelato dal club con un comunicato.

PESCARA MILAN FUTURO – A riposo nel weekend appena passato, i rossoneri ripartono dalle buone indicazioni messe in mostra a Solbiate Arno, dove sì l’Arezzo ha raccolto il 2-2 nel finale lasciando del rammarico ma i nostri ragazzi hanno evidenziato dei progressi: una prova spigliata, maggiore convinzione in attacco, la prima gioia per Longo e l’ascesa costante di Jiménez (squalificato per la sfida dell’Adriatico). Al momento la fotografia della classifica rimane negativa, anche se le distanze sono davvero ravvicinate e la squadra di Mister Bonera, potenzialmente, potrebbe avvicinarsi alla zona playoff in caso di successi negli incontri mancanti. Torna dalla squalifica Minotti.

33 punti, dieci vittorie: il Pescara è da solo in vetta al girone B. Esperienza, forza, volontà di ambire alla promozione riscattando la scorsa stagione, nella quale il cammino si era interrotto ai Sedicesimi. Della formazione abruzzese colpisce la bravura nell’ottenere il massimo senza segnare un numero di gol così elevato, superando quasi sempre gli avversari di misura. A parte il recente passo falso a Pesaro, nel weekend pari (0-0) ad Arezzo e in generale un percorso di vertice. Mister Baldini si basa sul 4-3-3: l’ex Plizzari in porta, il capitano Brosco, nessun bomber ma una macchina offensiva in grado di inventare e colpire: da Ferraris a De Marco a Merola.