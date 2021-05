Percassi: «La mia idea sulla Superlega è chiarissima»

Il presidente dell’Atalanta Percassi ha parlato del vecchio tema sulle parole di Agnelli verso la Dea e della Superlega

Il presidente dell’Atalanta Percassi è tornato sul vecchio siparietto con Andrea Agnelli quando l’attuale presidente della Juve affermò che non era giusto far partecipare la Dea alla Champions League, ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Superlega.

«Ci rimasi male, ma telefonò subito a me e mio figlio Luca, ci spiegò di essere stato frainteso. Per me discorso chiuso a quel punto. La Superlega? Un’assurdità, la reazione di tutti è stata chiara: un’idea da archiviare»