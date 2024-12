Percassi gode ancora per il 2-1 contro il Milan: «Per il risultato è stata una grande partita». Le parole sulla vittoria prima del Real Madrid

Percassi a Sky Sport è tornato sulla vittoria dell’Atalanta contro il Milan prima dell’inizio del big match contro il Real Madrid.

LE PAROLE – «Venerdì è stata per il risultato una grande partita. Dovendo giocare una partita importante stasera non si è avuto il tempo di pensare ad altro che questa partita. Stasera per l’Atalanta sarà un grande spettacolo, giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo e il club più grande del mondo. È un grande onore e orgoglio avere il Rea Madrid a casa nostra».