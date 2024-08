Pellegrino Milan, SALTA il trasferimento del difensore all’Independiente: cosa SUCCEDE adesso all’argentino

Salta il trasferimento in Argentina del difensore del Milan Pellegrino, che resterà ancora nel paese sudamericano in attesa di nuovi sviluppi

Marco Pellegrino, difensore centrale argentino, è in attesa di una nuova sistemazione dopo che il suo trasferimento al Milan è stato momentaneamente bloccato. Come riporta Daniele Longo, il giocatore aveva già raggiunto un accordo con il club rossonero per un prestito con diritto di riscatto dall’Independiente.

Tuttavia, l’Independiente è stato inibito dalla Federazione Argentina e non può procedere al tesseramento di nuovi acquisti, lasciando Pellegrino in una situazione di stallo. Il giocatore rimane in Argentina, in attesa che si risolva la situazione e si possa trovare una soluzione per il suo futuro calcistico.