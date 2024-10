Pellegrino Milan, il difensore viene escluso dall’Indipendiente: era ad una festa su uno yacht con un ex gieffina

Pellegrino Milan, il difensore viene escluso dall’Indipendiente dove si trova in prestito: era ad una festa su uno yacht con un ex gieffina

Pellegrino, difensore del Milan in prestito all’Indipendiente, è stato escluso dal club argentino per motivi disciplinari.

In base a quanto reso noto da TyC Sports il giocatore è finito nell’occhio del ciclone per un video diffuso sui social dove si trova ad una festa su uno yacht con l’ex gieffina argentina Flor Regidor insieme al compagno di squadra Tarzia. Da qui la decisione del mister Vaccari di escluderli per la partita contro il Godoy Cruz.