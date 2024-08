Pellegatti STRONCA il Milan: «Non ci sono parole, c’è TANTO da lavorare. Pioli non ha mai fatto QUESTA COSA»

Carlo Pellegatti ha analizzato la performance del Milan a Parma. I rossoneri di Fonseca sono ancora a secco di vittorie in questa nuova stagione

Sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha analizzato la prestazione del Milan di Fonseca a Parma. Questione di atteggiamento, poca cattiveria agonista e la solita tremenda fase difensiva: queste la sua disamina.

LE SUE PAROLE –«Il Pioli meno equilibrato della storia non ha mai preso queste ripartenze. Il Milan non è stato un collettivo. Ora si devono sistemare le truppe: magari con un 4-3-3 più denso a centrocampo. Amici non ci sono parole. Se giochiamo contro le grandi così, l’allenatore avversario a metà partita dice basta. C’è tanto da lavorare. In questo momento non possono essere un collettivo. Sono costernato».