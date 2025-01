Pellegatti alza la voce: «Meritiamo queste umiliazioni?», poi sorprende sul futuro di Conceicao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Carlo Pellegatti, sul proprio profilo Instagram, ha commentato in questo modo il momento difficile che sta attraversando il Milan.

LE PAROLE – «La fase storica più bassa del terzo millennio. Tra Juventus, Como e Parma malissimo, anche contro una buona squadra come è la Dinamo. Primo tempo che definirei incredibile per la sua bassezza, ma perché meritiamo queste umiliazioni? Mi dicono ci sarà Juve o Feyeenord, ma non è quello il problema. Si continua con Conceicao? E’ una domanda la mia, progressi non ne abbiamo visti, regressi tanti».