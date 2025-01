Pellegatti dopo Juve Milan: «Siamo in finale, non ce l’immaginavamo a fine primo tempo!»

Le dichiarazioni di Carlo Pellegatti sul proprio canale You Tube dopo la vittoria del Milan sulla Juventus in Supercoppa Italiana

PAROLE – «Milan è in finale, non ce l’immaginavamo a fine primo tempo. Al milan club di desenzano ho urlato tanto quando colombo ha dato rigore, al gol. E poi quando ho visto la palla che mi ha sorpreso dopo la deviazione di gatti che si stava infilando vicino al palo. Mi è sembrato di impazzire perché eravamo reduci da primo tempo veramente pallido. La squadra arrivava sempre dopo sulla palla, manovra lenta.

Non ho capito perche hanno totalmente affidato a bennacer la manovra dellas quadra, prima volta che gioca dal primo minuto da mesi. E non abbiamo visto fofana, reijnders nel primo tempo. Per fortuna la juve non ha sfruttato qualche potenziale possibilità. Nel secondo dopo l’errore di vlahovic è venuto in cattedra il milan. Cambi intelligenti di conceicao, l’inserimento di musah ha dato brio, vivacità, la crescita direi paradossale di pulisic perch pensavamo fosse piu stanco nel secondo tempo, invece ha rotto il fiato e ha illum».