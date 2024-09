Pedullà non ha dubbi su THEO E LEAO: «Se avessero FATTO QUESTO GESTO con Conte…». Le parole del giornalista

Alfredo Pedullà, noto giornalista per Sportitalia, ha fatto il punto sulla questione Cooling Break che ha visto protagonisti Theo e Leao. Di seguito il suo commento sulla situazione del Milan.

IL COMMENTO – «Sabato sera ero allo stadio: quando ho visto quella cosa da lontano mi sembrava che stessero uscendo, non riuscivo a capire. E’ stata per me una mancanza clamorosa di rispetto nei riguardi dell’allenatore. Se lo avessero fatto a Conte, avrebbe scavalcato le transenne e sarebbe andato a prenderli».