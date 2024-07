Pedullà NON HA DUBBI: «Rabiot? Mi chiedo perché gli abbiano offerto 8 milioni, INGUARDABILE. Su Fofana…». Le dichiarazioni

Il giornalista Pedullà ha parlato sul suo canale YouTube per analizzare due giocatori seguiti dal calciomercato Milan, Rabiot e Fofana.

SU RABIOT – «Rabiot inguardabile, camminava per il campo. Mi chiedo perché gli abbiano offerto 8 milioni di euro. Ieri ha giocato da 4, ma molti Francesi hanno deluso. Se lui prende tempo a 8 milioni vuol dire che o ne vuole di più o che la mamma vuole un assegno di riconoscimento alla firma».

SU FOFANA – «Fofana è un obiettivo concreto del Milan ed è in scadenza 2025 con il Monaco. Dipende da quello che chiederà il Monaco, ma lui sembra abbia aperto ai rossoneri. La richiesta forse parte da 18/20 milioni di euro che il Milan non vorrebbe pagare. Se ti serve un centrocampista così non è la situazione contrattuale a doverti far risparmiare un milione più o in meno».