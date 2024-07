Mercato Milan, Pedullà ATTACCA la strategia rossonera: «Due mesi e mezzo incompresibili. Ecco cosa bisognava fare». Le parole del giornalista

Alfreo Pedullà ha commentato ai microfoni di Sportitalia la strategia utilizzata dal Milan in questa sessione di mercato. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il Milan non soltanto aveva bisogno di un allenatore come Antonio Conte come il pane, perché ti porta un’ondata di entusiasmo, di freschezza e di adrenalina. Il mercato sta dimostrando che comunque lui sta chiedendo il minimo sindacale, il giusto: il difensore che costa molto, un altro difensore forse a zero, un altro difensore che è un investimento, l’attaccante del suo cuore. Non è che ha chiesto, dammi 5 giocatori da 35 milioni a testa, devi spendere 180 milioni… Cose che avrebbe fatto anche con il Milan. Certo devi pagargli 8 milioni di ingaggio più 2 di bonus, ma ci mancherebbe: se vuoi un allenatore così importante devi pagare. Quello che poi mi convince ancora meno è che dopo Conte, presunta e pseudo suggestione, il Milan ha fatto peggio: Conte non lo hai preso, volevi Lopetegui e l’ondata social ti ha portato su Fonseca, lo hai nominato e sei stato due mesi su un attaccante sapendo che sarebbe costato una tombola con le commissioni, lo sapevi e sei rimasto lì. Per me sinceramente è un 2 mesi e mezzo di sintesi che è letteralmente incomprensibile».