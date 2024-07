Pedullà fa il punto: «Per Samardzic servirà questa CIFRA. Fofana? Il Milan ha in pugno il giocatore». Le dichiarazioni

Alfredo Pedullà, via X, ha fornito aggiornamenti importanti su due trattative del mercato Milan ovvero quella per Samardzic e quella per Fofana.

PAROLE – «Samardzic: il padre non “spara” sulle commissioni (entro i 5 milioni tetto Mian) ma bisogna offrire più di 15 milioni all’Udinese. In questa settimana il Milan si concentrerà su Fofana: ha in pugno il giocatore, ma serve chiudere con il Monaco e l’offerta salirà».