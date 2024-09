Pavlovic “BATTE” Tomori e compagni: è lui la COLONNA della difesa del Milan. E contro l’Inter… Per Fonseca è insostituibile

Pavlovic è già diventato un elemento insostuibile di Fonseca e la colonna della difesa del Milan, più di Tomori, Thiaw e Gabbia. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport sottolineando che senza di lui il passivo contro il Parma sarebbe stato anche più ampio.

Non solo, perché per aiutare Fonseca il serbo si è spinto in avanti segnando un gol importantissimo alla Lazio. E in vista del derby contro l’Inter c’è un precedente che fa ben sperare. Pavlovic, infatti, ha già affrontato Lautaro e Thuram e ne è uscito senza sfigurare. E’ lui l’unico che può ridare solidità difensiva al Milan.