Pavlovic MONUMENTALE al debutto: «Gioca quasi da solo, ha ricordato questo ex Milan». Il VOTO

Pavlovic MONUMENTALE al debutto: «Gioca quasi da solo, ieri sera ha ricordato questo ex Milan». Il suo VOTO

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto premiare con un 7,5 in pagella la prestazione di Pavlovic, per distacco il più positivo dei suoi nella serataccia del Tardini culminata con la sconfitta del Milan per 2-1 per mano del Parma.

PAVLOVIC 7,5 – Gioca quasi da solo e regge il Milan sulle sue spalle. Sfiora il gol di testa, ne evita un paio del Parma che sembravano fatti. Aspettiamo conferme, ma al debutto ricorda Stan.