Pavlovic Milan, non ci sono più dubbi! Torna titolare e prenderà il suo posto: Fonseca ha già deciso

Pavlovic Milan, non ci sono più dubbi: il centrale serbo partirà titolare contro l’Udinese al posto di Tomori. Fonseca ha deciso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in conseguenza dei fatti della gara contro la Fiorentina, Fikayo Tomori andrà in panchina nella gara di sabato contro l’Udinese a San Siro.

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha già deciso di rilanciare dal primo minuto Pavlovic, centrale serbo reduce da quattro panchine consecutive e dall’unico minuto giocato nel finale del derby contro l’Inter.