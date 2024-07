Pavlovic Milan, SVOLTA da Salisburgo: è in arrivo questo SCONTO per i rossoneri! Le cifre della possibile operazione

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Pavlovic, l’obiettivo numero uno per la difesa del Milan e per il quale i rossoneri continuano a lavorare senza sosta.

Da Salisburgo nei prossimi giorni dovrebbe arrivare uno sconto per chiudere l’operazione: possibile affare da 20 milioni di euro di base fissa con i bonus che sono ancora da trattare. Il serbo intanto ha già un accordo con i rossoneri per un quinquennale con stipendio raddoppiato. Lo riporta la Gazzetta.