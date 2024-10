Pavlovic Milan, retroscena Fonseca! Dialogo col serbo, difensore soddisfatto da... Ultime

Pavlovic Milan, retroscena tra il difensore serbo e il tecnico Paulo Fonseca: l’ex Salisburgo sta facendo progressi

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan c’è grande attenzione attorno alla crescita di Pavlovic, difensore centrale autore di una buona prova sabato pomeriggio a San Siro contro l’Udinese.

Fonseca ha elogiato i progressi di Pavlovic ma ha sottolineato la necessità che impari quando anticipare senza destabilizzare la difesa. La parola chiave per il Milan è equilibrio in difesa e in campo