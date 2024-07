Pavlovic Milan: è sempre la prima scelta dei rossoneri! Piacere per questi motivi, si può chiudere a questa cifra per il difensore

Come riferito da Alfredo Pedullà, il calciomercato Milan è sempre alla ricerca di un difensore da regalare a Paulo Fonseca. La prima scelta rimane sempre Strahinja Pavlovic del Salisburgo.

C’è la volontà del diretto interessato di indossare la maglia del Diavolo e per i rossoneri Pavlovic risponde all’identikit ideale per stazza fisica, personalità e abilità in fase di costruzione. Si può chiudere per una cifra non lontana dai 25 milioni, bonus compresi.