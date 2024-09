Pavlovic Milan, il difensore OGGI in campo con la Serbia: con Jovic la SITUAZIONE è QUESTA

La Serbia sfida la Danimarca nella Nations League con due calciatori del Milan, Pavlovic cerca conferme e Jovic il riscatto

La nazionale serba torna in campo oggi per la seconda giornata della Nations League, dopo aver ottenuto un pareggio a reti inviolate contro la Spagna campione d’Europa. La sfida di oggi, in trasferta contro la Danimarca alle ore 18, sarà un banco di prova importante per due giocatori del Milan: Strahinja Pavlovic e Luka Jovic.

Pavlovic, nuovo acquisto rossonero, si è distinto come una delle poche note positive in questo avvio di stagione, fornendo un’ottima prestazione anche contro la Spagna. Oggi cercherà di confermarsi ad alti livelli.

Jovic, invece, sta attraversando un periodo difficile sia con la nazionale che con il club. La partita di oggi rappresenta un’opportunità per iniziare il suo percorso di riscatto.

La Serbia, che ha già affrontato la Danimarca durante l’ultimo Europeo in Germania, conta sulla solidità di Pavlovic e sulla possibile rinascita di Jovic per ottenere un risultato positivo in questa seconda giornata di Nations League.