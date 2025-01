Pavlovic Milan, Ibrahimovic ha convinto il difensore: cosa vede Zlatan nel calciatore serbo?

Condividi via email

Pavlovic Milan, Zlatan Ibrahimovic spinge per tenerlo! Crede più di chiunque altro nel difensore centrale serbo

Ci sarebbe lo zampino di Ibrahimovic dietro il no di Pavlovic al Fenerbahce. I turchi avevano offerto 20 milioni di euro al Milan per il serbo ed il club rossonero stava valutando concretamente la cessione in questa sessione di calciomercato.

L’ex campione svedese avrebbe spinto per questo rifiuto, dato che crede nelle potenzialità del difensore centrale. Più di chiunque altro Zlatan punta sulle qualità del gigante serbo, a riportarlo è la Repubblica.