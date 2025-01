Condividi via email

Pavlovic Milan, Conceicao punta su di lui: il difensore serbo avrà un’altra grande occasione. Le ultimissime sui rossoneri

Allo Stadio San Siro andrà in scena il match valido per il settimo turno di Champions League tra il Milan e il Girona. Sergio Conceicao e i suoi ragazzi andranno alla ricerca dei tre punti per continuare a cullare il sogno accesso diretto agli ottavi di finale.

Pavlovic, dopo più di un mese, è pronto a tornare titolare. L’ex Salisburgo, viste le assenze di Thiaw e Tomori, è il favorito per giocare in difesa.