Pavlovic Milan: DISTANZA sul prezzo col Salisburgo! Quanto offrono i rossoneri, si può CHIUDERE a questa cifra

Pavlovic Milan: distanza sul prezzo col Salisburgo! Si può chiudere a questa cifra per il difensore centrale, tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan insiste per Strahinja Pavlovic, difensore centrale del Salisburgo e Nazionale serba. Questa settimana sarà decisiva per far sì che la trattativa entri nel vivo.

I rossoneri hanno l’ok del giocatore ma ora si cerca anche il sì del Salisburgo che chiede circa 25 milioni di euro. L’offerta rossonera è ancora abbastanza lontana: 15 milioni di euro. Con qualche bonus il Diavolo potrebbe arrivare a 20.