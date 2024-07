Pavlovic Milan, distanza ridotta col Salisburgo: cosa manca per la fumata bianca e quando può arrivare. Gli aggiornamenti

L’edizione odierna di Tuttosport ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la trattativa tra Milan e Salisburgo per il trasferimento in rossonero di Pavlovic.

Stando a quanto si apprende si è ridotta la distanza tra la domanda di 25 milioni di euro e la proposta del Diavolo da 22 milioni complessivi. Proseguono i contatti tra tutte le parti in causa, con la volontà di chiudere l’operazione entro i prossimi dieci giorni.