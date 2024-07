Pavlovic Milan, statistica da URLO per il nuovo centrale rossonero! Il dato non MENTE

Pavlovic-Milan, statistica da urlo per il nuovo difensore centrale del Diavolo in arrivo dal Salisburgo. I dati non mentono

Come riferito da Opta Paolo, Pavlovic, nuovo arrivo nel calciomercato Milan in attesa dell’ufficialità dal Salisburgo, è protagonista di una particolare statistica che lo rende perfetto per la squadra di Fonseca.

Tra i difensori che nel 2023/24 hanno giocato nella Bundesliga austriaca, Pavlović è stato il 1° per duelli vinti (298), contrasti effettuati (80), passaggi riusciti (1948) e gol di testa segnati (tre), considerando tutte le competizioni. Completo.