Pavlovic Milan: i rossoneri hanno deciso! Faranno QUESTO TENATIVO per chiudere l’affare, la STRATEGIA

Il Milan accelera sul calciomercato. In tal senso i rossoneri hanno in mente questa cifra grazie alla quale vogliono chiudere Pavlovic

Dopo Alvaro Morata, il Milan è ora al lavoro per rinforzare la rosa di Paulo Fonseca anche in altri reparti, difesa su tutti. La dirigenza rossonera starebbe infatti continuando a spingere per il classe 2001 del Salisburgo Strahinja Pavlovic.

Come riportato da Daniele Longo sui propri canali social il club rossonero proverà a chiudere l’operazione Pavlovic a 18 milioni, bonus compresi. Vedremo se sarà una cifra che basterà a convincere il club austriaco.