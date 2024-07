Pavlovic Milan: ore ROVENTI per il futuro, i rossoneri hanno un OBIETTIVO preciso! I DETTAGLI

Telefoni bollenti in casa Milan, più attivo che mai sul mercato. Pronta la stretta finale per Pavlovic, l’obiettivo dei rossoneri

L’asse Milano-USA tra Moncada e Furlani ha dato i suoi frutti perché nella serata di ieri il club rossonero ha trovato un’intesa di massima con il Salisburgo per il difensore classe 2001, Pavlovic.

Come riportato da Calciomercato.com mancano pochi dettagli da risolvere, l’obiettivo è di chiudere l’operazione in tutto e per tutto e arrivare al fatidico momento delle firme e degli annunci nel giro delle prossime 48 ore come nuovo giocatore del Milan