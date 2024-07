Pavlidis Milan, è UFFICIALE: deciso il futuro dell’obiettivo rossonero, ecco dove giocherà! L’ANNUNCIO

Vangelis Pavlidis non arriverà in Serie A. L’attaccante dell’Az Alkmaar, accostato anche al Milan, ha deciso il suo futuro. L’annuncio

Il futuro di Vangelis Pavlidis non sarà in Serie A. L’attaccante dell’Az Alkmaar, accostato anche al Milan, sarà in Portogallo.

Il Benfica è stato il club che più si è mosso per lui e oggi l’affare è stato ufficializzato attraverso i propri canali dal club portoghese. L’affare come riportato da Calciomercato.com è stato chiuso per una cifra di 17 milioni di euro più 2 di bonus, beffando tutta la concorrenza con un contratto in scadenza al 30 giugno 2029.