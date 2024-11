Paulo Sousa Milan, il tecnico sbarca in Serie A? Contatti con quella squadra, i rossoneri osservano

Paulo Sousa Milan, il tecnico è pronto a sbarcare in Serie A? Accostato anche al club rossonero, può firmare con la Roma

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, la Roma starebbe riflettendo sulla posizione di Ivan Juric dopo il ko per 3-2 sul campo del Verona.

La società giallorossa sta infatti valutando diversi nomi per il possibile sostituto, come Paulo Sousa, accostato anche al Milan, Roberto Mancini, Claudio Ranieri e Frank Lampard. Da escludere invece il ritorno di Daniele De Rossi nonostante il contratto ancora in vigore.