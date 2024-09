Fonseca a DAZN: «Posizione Loftus-Cheek-Reijnders? VEDRETE in campo». Il tecnico LASCIA aperto il dubbio

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Venezia: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato della posizione di Loftus-Cheek e Reijnders questa sera in Milan-Venezia. Ecco le sue dichiarazioni: il portoghese lascia aperto il dubbio.

PAROLE – «Vediamo. Penso che possiamo avere entrambi i momenti. Le strutture sono diverse in diverse zone del campo: un momento in cui Loftus e Reijnders sono più vicini, altro in cui sarà più avanti».