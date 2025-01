Pato, che retroscena sul suo arrivo: «Non c’era solo il Milan. Vi dico cosa ha fatto Ancelotti»

Pato ha rilasciato un’intervista a Gianluca Gazzoli nel suo podcast BSMT. L’ex attaccante del Milan ha svelato un retroscena

Alexandre Pato è intervenuto nel corso del podcast ‘BSMT’ condotto da Gianluca Gazzoli. L’ex Milan, tra i tanti argomenti trattati, ha svelato un retroscena sul suo arrivo in Italia.

LE PAROLE DI PATO – «C’erano tanti club su di me: Real Madrid, Juve, Barcellona, Ajax, PSV e c’era anche l’Inter. Ho fatto molto bene nelle nazionali giovanili, nel Mondiale in Canada mi hanno detto che c’era Ancelotti per vedermi, poi non so se era vero ma per me è stato uno stimolo»