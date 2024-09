Pastore SORPRENDE tutti: «Il Milan ha il MIGLIOR reparto offensivo della Serie A! Mi PREOCCUPA...»

Le parole del giornalista Giuseppe Pastore riguardo il Milan e la convincente vittoria del derby contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio durante il programma Fontana di Trevi, Giuseppe Pastore ha rilasciato queste dichiarazioni sul Milan.

PAROLE – «Il Milan ha il miglior reparto offensivo del campionato e lo dice anche la statistica del miglior attacco: ha una quantità di soluzioni differenti. Un reparto che è in grado di fare almeno due e tre gol a tutte le squadre di Serie A, tolte forse Juve e Napoli in questo momento. Il problema è un centrocampo che domenica per 90 minuti ha avuto solo due giocatori, di cui uno ammonito per tutta la partita (Fofana, ndr). In contesti diversi, con infortuni o cali di forma la mediana rischia davvero di prendere acqua».